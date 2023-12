Le devastanti previsioni di Nostradamus per il 2024

Rivelate le previsioni di Nostradamus per il 2024 . Sebbene i suoi scritti, risalenti al Cinquecento, siano piuttosto vaghi, al profeta e astrologo francese è stato attribuito il merito di aver previsto l'ascesa di Adolf Hitler , gli attentati dell'11 settembre e il Covid, solo per citarne alcuni. A quanto pare nei prossimi mesi "la terraferma diventerà più secca e ci saranno grandi inondazioni". Molto probabilmente alcune zone della Terra dovranno fare i conti con eventi metereologici estremi ma pure con la fame nel mondo. "Una grandissima carestia a causa di un'ondata pestifera", per essere precisi. In più si parla anche di un devastante terremoto .

Quali sono le previsioni di Nostradamus per il 2024

Nostradamus ha predetto per il 2024 "combattimenti e battaglie navali" e ha detto che un "avversario rosso diventerà pallido di paura, mettendo in apprensione il grande Oceano". Per alcuni un riferimento alla Cina. Uno dei passaggi de "Le profezie" assicura inoltre che un "re delle isole sarà cacciato con la forza". Si tratta forse di Re Carlo III, monarca del Regno Unito? Infine, secondo le previsioni dell'astrologo, pure Papa Francesco potrebbe essere presto sostituito. "Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordace". Il pontefice argentino sta per compiere 87 anni e di recente ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.