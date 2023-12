La torta di compleanno di Valentina Ferragni: la frecciata di Selvaggia

Anche Selvaggia Lucarelli contro Valentina Ferragni per la scritta apparsa sulla torta di compleanno dell'influencer, sorella minore di Chiara. "31 ma ancora rimorchio i 2000", la frase scelta dalla cognata di Fedez. Un chiaro riferimento alla sua storia d'amore con il modello Matteo Napoletano , classe 2001 e più giovane di Valentina di nove anni. Una scelta, quella della Ferragni, che non è stata apprezzata da molti utenti sul web, compresa l'opinionista tv.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sulla torta di compleanno di Valentina Ferragni

"Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. - ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram - Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’ aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita (“i 2000″), roba da maschi quindicenni o da sesso, droga e pastorizia. E basta su".

Selvaggia Lucarelli e la storia d'amore con un uomo più giovane

Selvaggia Lucarelli conosce bene l'argomento: da tempo è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, più piccolo di quindici anni. Una differenza d'età che non è un problema per la coppia, molto unita e affiatata. "Bado alla sostanza", ha dichiarato in un'intervista Selvaggia.