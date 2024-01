Chiara Ferragni torna su Instagram grazie a Fedez. Ma arrivano insulti e critiche

Follower spietati. A tratti esagerati. E' quello che succede sotto al profilo di Fedez che, la notte del 31 dicembre, pubblica un video in cui si vede, per la prima volta, la moglie Chiara Ferragni dopo la vicenda del Pandoro e dell'attività commerciale mascherata da beneficenza. Chiara è casa, come tutta la famiglia, vestita di rosso, ride e scherza con i bambini per cui, alle 9 di sera, viene organizzato un finto capodanno per andare, verosimilmente, poi a letto. Sono scene di apparente normalità. I social, però, questa normalità ora faticano a capirla e ad apprezzarla, ammesso che di normalità si possa parlare in una casa come quella di Fedez e di sua moglie. In ogni caso, degli oltre 10mila commenti sotto il video del cantante, più della metà sono di critiche o insulti. Alcuni sono civili, molti altri sono censurabili. Il mood, però, è quasi sempre lo stesso: in pochi credono che i video siano spontanei, molti pensano che siano un modo "di ricostruire l'immagine. Ma ormai abbiamo capito il giochino".