"Chiara Nasti non sei Gianni Agnelli", il gesto fa discutere. E il padre sbotta

Chiara Nasti continua a far discutere sui social network. Questa volta la moglie di Mattia Zaccagni è finita nel mirino degli haters per il look sfoggiato a Montecarlo, dove si è recata per trascorrere qualche giorno di relax con la sua famiglia. L'influencer ha scelto di mettere l'orologio di lusso sul maglione . Una decisione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Chiara Nasti e quel paragone azzardato con Gianni Agnelli

"Il Daytona sul maglione solo se sei Gianni Agnelli", hanno scritto in tanti, facendo riferimento ad una delle abitudini più note dell'Avvocato. "Gianni Agnelli si starà rivoltando nella tomba", ha commentato duramente un utente. E poi ancora: "L'orologio sopra la manica solo per farlo vedere". C'è chi ha difeso Chiara: "Sinceramente anche io se avessi quell’orologio lo metterei sopra i maglioni, ma se voi mettete in mostra la macchina comprata a rate... state zitti almeno".

Il padre di Chiara Nasti su tutte le furie

Nessuna replica, per ora, da parte di Chiara Nasti. A sbottare questa volta è stato però il padre Enzo che ha messo a tacere un odiatore che, senza troppi giri di parole, ha scritto: "Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona". Il suocero di Zaccagni ha risposto per le rime: "Vergognati tu, schifoso". In poco tempo sono comparse anche altre offese a Chiara e al suo stile di vita, davanti alle quali il signor Enzo non è rimasto in silenzio, commentando a tono: "Vai a cag**e buon anno, mer*", e dopo: "Ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna".