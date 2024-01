Cos'è Zosurabalpin, scoperto nuovo antibiotico efficace contro la resistenza batterica

La minaccia globale della resistenza agli antibiotici

La resistenza agli antibiotici è diventata una minaccia globale per la salute pubblica negli ultimi decenni. Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi (Crab) è un batterio particolarmente preoccupante, è classificato come patogeno critico di priorità 1 dall'Oms e come minaccia urgente dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti. Fa parte dei batteri Gram-negativi, difficili da eliminare perché hanno una membrana esterna protettiva che contiene lipopolisaccaridi (Lps), resistenti alla penetrazione di diversi antibiotici. Arrestare la sintesi di Lps e il suo trasporto alla membrana esterna riduce la vitalità cellulare e può aumentare la suscettibilità del patogeno ad alcuni antibiotici.