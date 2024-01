Giudice gli nega la libertà vigilata, indagato gli salta addosso come un wrestler: lo scioccante video a Las Vegas

Sembra la scena di un film action hollywoodiano e invece è tutto (tristemente) vero. Durante un'udienza in un tribunale di Las Vegas, nello Stato del Nevada, un uomo è balzato addosso al giudice che aveva appena emesso la sentenza che gli negava la libertà vigilata. Il video del folle gesto, ripreso dalle telecamere del tribunale, è diventato subito virale sui social network. Deobra Redden, 30 anni, era in aula il 3 gennaio per l'udienza relativa al proprio processo dopo essersi dichiarato colpevole di tentata percossa con lesioni personali gravi.