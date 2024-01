Pistorius scarcerato, familiari della vittima furiosi: vivrà in una villa super lusso

Condanna

Pistorius era stato condannato nel 2016 (inizialmente a 6 anni, poi a 13 nel 2017) ed è stato rilasciato dal carcere dopo che gli è stata concessa una seconda possibilità di libertà vigilata in un’udienza a novembre (a marzo 2023 gli era erroneamente stata negata la liberazione anticipata). Il quotidiano britannico The Mirror ha raccontato che fuori dal carcere di Atteridgeville lo stavano aspettavano i fotografi, ma Pistorius doveva già essere stato trasferito altrove. Che non sarebbe stato «esibito» lo si poteva leggere nel comunicato diffuso dalle autorità. Adesso Pistorius alloggerà nella villa di tre piani del valore di 2 milioni di sterline dello zio Arnold, a Waterkloof, Pretoria. Zio Arnold, magnate immobiliare e del turismo, dispone di guardie armate con cani addestrati all’attacco e ha installato recinzioni con filo spinato intorno alla villa.

Polemica

Mentre una parte di mondo combatte contro l’atrocità dei femminicidi, la violenza di genere, la vicenda Pistorius resta sospesa in un’atmosfera rarefatta e strana. June, la madre di Reeva, ha commentato il rilascio dal carcere dicendo che è il suo il vero ergastolo. Quella June è un’isola di dolore da cui è impossibile scappare. «Con il rilascio di Oscar Pistorius con la condizionale, il mio unico desiderio è che mi sia permesso di vivere i miei ultimi anni in pace, concentrandomi sulla Fondazione Reeva Rebecca Steenkamp, per continuare l’eredità di mia figlia». Pistorius dovrà seguire dei corsi per imparare a gestire la rabbia e programmi sulla violenza di genere. Sono le condizioni per la libertà vigilata concessagli prima della fine della pena, fissata a 13 anni e cinque mesi, che scadranno nel 2029. I giudici hanno definito l’omicidio «una tragedia di proporzioni shakesperiane».

San Valentino

Era il giorno di San Valentino del 2013. L’uomo aveva sparato alla fidanzata mentre era chiusa in bagno, per poi chiamare i soccorsi. L’ex atleta aveva ammesso di aver fatto partire dei colpi di pistola verso il bagno, ma aveva dichiarato di avere scambiato Reeva per un ladro.

La parabola di Oscar ha davvero qualcosa di shakesperiano. Nel 2012 era stato il primo atleta amputato a gareggiare alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi. Pistorius aveva tutto. Anche due tigri bianche, regalate poi allo zio perché cresciute troppo. Oggi non può bere alcol, non può rilasciare interviste. La prima, dopo la condanna, la diede a Mark William Thomas della britannica Itv. Disse: «Reeva non vorrebbe che sprecassi la mia vita in carcere».

Chi è intorno a lui continua la sua tortura personale, come June. «È stata fatta giustizia per Reeva? Oscar ha scontato abbastanza la pena? Non ci potrà mai essere giustizia se la persona che ami non tornerà mai più, e nessuna quantità di pena scontata riporterà indietro Reeva». June più volte ha raccontato che sua figlia voleva lasciare Pistorius quella notte perché esasperata dalla gelosia. Non ne poteva più. Reeva aveva fatto le valigie, era pronta a partire. Anche le altre ex di Oscar lo hanno descritto come un uomo spesso in preda alla collera. Un attimo, poi la catena degli eventi è stata inarrestabile. Barry, il padre di Reeva, è morto lo scorso 14 settembre. «Di dolore - ha sempre detto June -. Noi che siamo rimasti indietro siamo quelli che stanno scontando una condanna all’ergastolo».

A nulla servì la difesa. Gli avvocati di Blade Runner, come chiamavano tutti Pistorius per via delle sue protesi, lo fecero entrare in aula senza le gambe. Fu uno shock. Le televisioni di tutto il mondo mandarono in onda quelle immagini. L’accusa riuscì a smontare punto per punto la sua ricostruzione. La versione della vicina di casa, Michelle Burger, si rivelò diversa da quella di Pistorius. Michelle sosteneva che Reeva avesse urlato chiedendo aiuto.