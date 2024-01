Lotteria Italia, premio da 5 milioni a Milano: parla il proprietario del bar

Milano baciata dalla fortuna . Il biglietto della Lotteria Italia che corrisponde al primo premio, e quindi a 5 milioni di euro, è stato infatti venduto nel capoluogo e precisamente al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. A parlare è il propietario, Luigi , ancora incredulo : " L'ho saputo stamattina. Degli amici mi hanno mandato un WhatsApp alle 2: l'ho visto alle 5 quando mi sono svegliato per venire a lavorare. Sinceramente ho pensato a uno scherzo . Il vincitore sarà un cliente abituale perché questa non è una zona di passaggio, i biglietti li comprano solo i clienti". Insomma, una notizia inaspettata per lo stesso Luigi il cui bar appartiene alla sua famiglia da 50 anni: "È la prima volta che abbiamo una vincita di questo tipo, di solito cose normalissime nella quotidianità ma - conclude sorridente - niente di simile".

Lotteria Italia, dove sono stati vinti gli altri premi

Da Nord a Sud l'Italia è stata baciata dalla dea bendata. Oltre al premio da 5 milioni di euro vinto a Milano, il biglietto vincente del secondo premio da 2.5 milioni di euro è acquistato in un'area di servizio, precisamente presso l'area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1.5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8.