"Elon Musk fa uso di troppe droghe, dirigenti di Tesla e Space X preoccupati"

Elon Musk al centro di una nuova polemica per via delle presunte abitudini legate all’uso di droghe come LSD, cocaina, ecstasy, funghi magici e ketamina. Queste voci preoccupano dirigenti e azionisti delle sue società, Tesla e SpaceX, che temono possibili ripercussioni negative sulle aziende e sui dipendenti. A riportare la questione è il Wall Street Journal in un approfondito articolo sulle abitudini dell'uomo più ricco del mondo. "Musk è noto per partecipare a feste ed eventi al Burning Man, il festival artistico e musicale del Nevada, dove si fa largo uso di droghe, per sfogarsi, secondo quanto riferito da persone a lui vicine", assicura il quotidiano.