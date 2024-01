Modella rimane incinta dopo aver girato un video per OnlyFans

È rimasta incinta mentre girava un video erotico per la popolare piattaforma hot OnlyFans. È quanto accaduto a Tasha Paige, modella australiana di 23 anni. "Sono incinta. Buon nuovo anno", ha annunciato su TikTok, dove è seguita da oltre 300mila follower, senza però svelare l'identità del padre. Un rappresentante della Paige ha spiegato a Yahoo Lifestyle che Tasha e il ragazzo "non stanno attualmente insieme ma prenderanno una decisione insieme". Ad oggi non è chiaro se la gravidanza verrà portata a termine oppure no.