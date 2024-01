Compie oggi, 8 gennaio, 25 anni Damiano David. Il leader dei Maneskin, romano e romanista, ieri era allo stadio per Roma-Atalanta: come sempre tifoso tra i tifosi, in curva Sud, Damiano ha fatto anche una storia Instagram con le bandiere giallorosse al vento. Il modo migliore per festeggiare i 25 anni dopo che, ieri, si era regalato anche un nuovo tatuaggio.