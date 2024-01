Elon Musk ha assicurato di non fare uso di droghe come insinuato dal Wall Street Journal. L'uomo più ricco del mondo ha criticato il quotidiano, spiegando che negli ultimi tre anni non sono mai state trovate tracce di stupefacenti nei test casuali a cui si è sottoposto. "Faccio test per la Nasa da tre anni: non sono state trovate né tracce di droghe né di alcol", ha assicurato per poi passare al contrattacco: "Il Wsj non è adatto neanche a rivestire una gabbia di uccelli".