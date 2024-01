Ritorno a casa per Federica Pellegrini e la piccola Matilde. L'ex nuotatrice è stata dimessa dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Nagrar di Vampolicella, in provincia di Verona, dove il 3 gennaio alle 6.51 del mattino ha dato alla luce la sua bambina, frutto del grande amore che la lega al marito Matteo Giunta. La Divina ha postato sui social network una dolce foto in cui è con la neonata e i suoi adorati quattro bulldog francesi, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.