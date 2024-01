Tiger Woods divorzia dalla Nike dopo 27 anni: quanto ha guadagnato fino ad oggi

È giunta al termine, dopo 27 anni, la lunga partnership tra Tiger Woods e la Nike. Il 48enne, leggenda del golf, dal proprio profilo X ha annunciato la fine della lunghissima partnership con il colosso, da sempre suo sponsor tecnico. La collaborazione è iniziata nel 1996 e ha garantito a Woods contratti da centinaia di milioni di dollari. In particolare, come sottolinea Espn, gli accordi sono stati rinnovati 3 volte. L'ultima firma, nel 2013 per un'intesa decennale, ha garantito a Woods circa 200 milioni di dollari. "Oltre 27 anni fa sono stato fortunato a iniziare una partnership con un uno dei brand più iconici del mondo. Ho vissuto giorni pieni di tanti momenti e ricordi meravigliosi che se iniziassi a ricordarli tutti potrei andare avanti all’infinito. Ci sarà certamente un nuovo capitolo", ha scritto Woods.