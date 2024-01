Harry e Meghan umiliati ai Golden Globe. E arriva il libro della Markle

Il Principe Harry e Meghan Markle umiliati in diretta tv durante la cerimonia dei Golden Globe tenutasi a Los Angeles lo scorso 7 gennaio. Nel monologo di apertura il comico Jo Koy ha fatto due battute contro la coppia reale: "A quanto pare il principe Harry e Meghan verranno comunque pagati milioni di dollari per non fare assolutamente nulla. E questo solo per parte di Netflix". Un chiaro riferimento al documentario 'Harry&Meghan' realizzato dai Sussex a fine 2022. È stato poi fatto cenno all'ultima stagione di The Crown, che racconta la vita dei componenti della famiglia reale inglese. "Quanto è stata meravigliosa Imelda Staunton in The Crown? Non è stata fantastica? La sua interpretazione della regina era così perfetta che il principe Harry la chiamò e le chiese dei soldi", ha scherzato Koy.