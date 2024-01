Cane morde la manager di Briatore: proprietaria bloccata in Kenya

Avvocata bloccata in Kenya: il suo passaporto le è stato ritirato dopo che il suo cane ha morso una manager che lavora con Flavio Briatore. A ritirarle il documento è stata la polizia turistica di Malindi, dove la donna trascorre una parte dell'anno in un residence, nel quale custodisce cinque cani. La collaboratrice dell'imprenditore stava passeggiando con il suo quattrozampe quando l'animale dell'avvocata l'ha raggiunta mordendola a un polpaccio e causandole qualche punto di sutura per medicare la ferita. A quel punto le due donne si sono parlate: hanno concordato un risarcimento (versato) di 400 euro. Ma la situazione è poi degenerata...