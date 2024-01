Zaccagni, Chiara Nasti incinta sta male: "Ultimo bimbo, giuro"

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono in attesa del secondo bebè dopo Thiago, nato a novembre 2022. Una seconda gravidanza poco facile per l'influencer napoletana, da quattro mesi alle prese con una nausea persistente. "Dopo tutta questa nausea, ultimo bimbo giuro - si è lamentata la 25enne su Instagram - Ho finito. A questo punto spero sia una femminuccia. Domani lo saprò". In una precedente story ha ammesso di sognare un fiocco rosa: "Ora vorrei la femminuccia così ho entrambi e posso lasciare tutte le mie cose alla mia bimba un giorno". Altre dichiarazioni della Nasti hanno però fatto parecchio discutere...