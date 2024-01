Tamberi e il leoncino, è polemica: interviene l'etologa e lui risponde

Gianmarco Tamberi nella bufera per alcune foto condivise su Instagram in cui accarezza, coccola e gioca con un cucciolo di leone. "Amore a prima vista", ha scritto il campione olimpico a corredo di immagini e video girati in Sudafrica, in quello che sembrava un rifugio per animali selvatici ma che più di qualcuno ha definito una sorta di trappola per turisti. Gli utenti hanno accusato Tamberi di non avere rispetto per l'animale e di trattarlo come un peluche. Osservazioni che hanno spinto ad intervenire anche l'etologa Chiara Grasso, che ha rimproverato l'atleta spiegando i motivi per i quali il suo atteggiamento è errato.