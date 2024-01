LONDRA - Sono ore di preoccupazione per la famiglia reale inglese. Come annunciato da Buckingham Palace, re Carlo III, 75 anni, sarà operato per un problema di "prostata ingrossata". Subirà una "procedura medica" la prossima settimana in una clinica di Londra. La notizia arriva dopo l'intervento chirugico all'addome di Kate Middleton, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono e primogenito del sovrano William.