Kate Middleton operata: che cos'è l'isterectomia, quali sono i sintomi e rischi

Preoccupano le condizioni di salute di Kate Middleton. Nella nota ufficiale per annunciare l’avvenuta operazione all’addome, Kensington Palace ha cercato di mantenere un tono asciutto e neutrale, dando l’impressione di una condizione medica di certo da non sottovalutare, ma nello stesso tempo non grave. Il Palazzo, però, non è del tutto riuscito nel suo intento. La notizia ha creato sgomento in tutto il mondo. Kate resterà in ospedale fino a due settimane e non riprenderà gli impegni pubblici fino a dopo Pasqua. Interventi addominali come appendiciti, colecisti o ernie si effettuano pure in day hospital. Per questo molti esperti reali insistono sul fatto che le condizioni di salute della moglie del Principe William potrebbero essere serie e parlano addirittura di isterectomia.