Crunchyroll rivela le nomination agli Anime Awards 2024

Crunchyroll ha rivelato oggi le nomination per l'ottava edizione dei Crunchyroll Anime Awards , il più grande appuntamento annuale dedicato all'arte dell'animazione giapponese che si svolge quest’anno il 2 marzo a Tokyo, che include creatori, musicisti e premia le migliori performance sia in streaming che al cinema. Da oggi sul sito web degli Anime Awards, i fan potranno iniziare a votare in tutte le categorie. Di seguito l'elenco completo dei candidati. Crunchyroll svela oggi anche la prima lista di presentatori per la cerimonia dal vivo e per il pre-show degli Anime Awards, che torna per il secondo anno a Tokyo con un formato totalmente nuovo. Durante il pre-show, i presentatori e i conduttori di Crunchyroll riveleranno una serie di premi votati dal pubblico. Ecco la lista di presentatori per la cerimonia dal vivo degli Anime Awards e per il pre-show:

Megan Thee Stallion – Artista, filantropa e imprenditrice, premiata tre volte con il GRAMMY.

Iman Vellani – Attrice pluripremiata (MS. MARVEL e THE MARVELS)

LiSA – Cantante giapponese autrice di numerose colonne sonore di successo di anime

Roland – Presentatore TV, imprenditore e proprietario di club giapponese.

Aquaria – Modella americana, drag queen e DJ internazionale che ha incoronato il vincitore di RuPaul's Drag Race Stagione 10. Una figura autorevole per tutta la comunità LGBTQIA+ da sempre appassionata di anime.

Che Lingo – Rapper inglese e artista che mixa diversi generi musicali.

Lena Lemon - Content creator specializzata in anime, cosplay e gaming.

Yaeji - Artista, produttore, vocalist e DJ, le cui performance introspettive e uniche lo hanno reso un'icona globale.

Ylona Garcia – Cantante nata nelle Filippine e cresciuta in Australia.



Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, tornerà ancora una volta a pronunciare il discorso di apertura alla cerimonia dal vivo degli Anime Awards che sarà presentata dall'attrice e doppiatrice Sally Amaki e dall'intrattenitore Jon Kabira.



“Con più di 30 studios di anime, 5 piattaforme streaming, 50 serie e film, e oltre 50 doppiatori, i candidati agli Anime Awards di Crunchyroll rappresentano il principale gruppo di creativi provenienti da tutto il mondo, che alimentano l'amore globale per gli anime,” ha detto Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll. “Siamo orgogliosi di presentare le nomination di quest'anno e non vediamo l'ora che inizi lo spettacolo in cui noi, insieme al nostro incredibile gruppo di presentatori, celebriamo la capacità degli anime di affascinare fan in tutto il mondo.”



“Guardare gli anime è uno dei miei passatempi preferiti! Adoro realizzare cosplay di tutti i miei personaggi preferiti, adoro la narrazione e adoro trarre ispirazione dai diversi stili artistici degli anime! Sono davvero entusiasta per l’opportunità di partecipare presentando un premio ai Crunchyroll Anime Awards di quest’anno. Non vedo l’ora di andare a Tokyo e unirmi a tutti i fan degli anime mentre celebriamo e onoriamo i migliori creatori e spettacoli di anime nel mondo”, dichiara Megan Thee Stallion.



"Oltre il tempo e i confini, il genere dell'anime ci permette di entrare in sintonia attraverso le emozioni e le sensazioni e di condividerle con gli altri, indipendentemente dall'età o dai valori. Gli anime hanno su di me lo stesso richiamo che ha la musica. Spero che il meraviglioso mondo degli anime giapponesi continui a portare gioia a molti fan in tutto il mondo," ha detto la cantautrice giapponese LiSA. "Considero gli anime una delle cose che meglio rappresenta il Giappone, quindi sono molto onorata di essere stata scelta come presentatrice."



Per celebrare le nomination agli Anime Awards di quest'anno, una selezione delle serie candidate in streaming su Crunchyroll sarà disponibile nella sezione AVOD a partire da oggi. I fan interessati a conoscere gli anime premiati hanno tempo fino al 2 marzo per vedere in streaming i titoli gratuitamente, intervallati dalla pubblicità. Le serie nominate agli Anime Awards saranno disponibili per la visione AVOD in tutto il mondo, in attesa della disponibilità a livello locale.



La votazione per gli Anime Awards è aperta da oggi fino al 28 gennaio alle ore 9:00 am CET e si incoraggiano i fan a votare ogni giorno, grazie ad un solo clic, per sostenere i loro artisti preferiti. I risultati saranno annunciati alla cerimonia dal vivo degli Anime Awards 2024, sabato 2 marzo e attraverso una diretta streaming per i fan di tutto il mondo. Sony Music Solutions, Inc., una sussidiaria di Sony Music Entertainment (Japan) Inc., supporterà Crunchyroll nella serata degli Anime Awards.