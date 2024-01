Federica Pellegrini fa vedere Matilde per la prima volta: la dolcissima foto

Vita da mamma per Federica Pellegrini. La Divina ha deliziato i follower con un dolce scatto della piccola Matilde, la figlia nata qualche settimana fa. Nella foto la neonata è ripresa di spalle, sul fasciatoio, mentre osserva attentamente un libro per bambini con alcune figure di animali. "Stiamo capendo se ci piace più il cane o il procione", ha scritto l'ex nuotatrice a corredo dell'immagine. Pioggia di commenti da parte dei fan: molti non hanno potuto fare a meno di notare i tanti capelli della primogenita di Federica. "Che splendore e che tenerezza infinita! Tutti quei capelli sono fantastici!", ha scritto un'utente.