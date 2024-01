Samantha Fox è stata arrestata. La popstar degli anni Ottanta ha trascorso una notte in prigione dopo essere stata fermata su un volo della British Airways da Londra a Monaco. La 57enne era ubriaca e ha avuto una lite con un altro viaggiatore. Secondo il Sun, la cantante avrebbe anche provocato il ritorno dell'aereo sulla pista. I passeggeri sono stati fatti scendere ed ospitati in hotel, per proseguire poi il viaggio il giorno successivo. La Fox si è detta molto dispiaciuta per l’accaduto.