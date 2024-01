Sarah Ferguson: scoperto un tumore alla pelle pochi mesi dopo il cancro al seno

Non solo Kate Middleton e Re Carlo: anche Sarah Ferguson, ex nuora della defunta Regina Elisabetta, sta male. Alla duchessa di York è stato diagnosticato un tumore alla pelle: sei mesi fa era stata curata per un cancro al seno scoperto in tempo grazie ad una mammografia di routine. La diagnosi è di un melanoma maligno, una forma di cancro della pelle, rilevato dopo che le sono stati rimossi diversi nei, uno dei quali è stato identificato come canceroso. Il portavoce dell'ex moglie del Principe Andrea ha dichiarato che Sarah (64 anni) dovrà sottoporsi a ulteriori indagini per assicurarsi che il cancro sia stato preso nelle fasi iniziali. Anche Ronald Ferguson, il padre della royal scomparso nel 2003, aveva dovuto fare i conti in vita con un tumore alla pelle.