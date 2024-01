Jamie Dornan morso da un bruco velenoso: l'attore di 50 sfumature in ospedale

Jamie Dornan, l'attore di 50 sfumature di grigio, vivo per miracolo dopo essere stato punto da un bruco velenoso durante un viaggio con alcuni amici in Portogallo. Il noto Christian Grey è stato ricoverato in ospedale per alcuni sintomi simili a quelli di un infarto. Tra le vittime anche il presentatore britannico Gordon Smart, che ha raccontato la vicenda nel podcast The Good, the Bad and the Unexpected. Ventiquattro ore dopo l'arrivo in hotel e una partita a golf, "ho iniziato a sentire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro", ha confessato Smart. "Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell'inizio di un attacco di cuore'". Trasportato in ospedale, i medici credevano si trattasse di un effetto indesiderato dell'alcol. Dopo essersi ripreso, rientrato a casa, Gordon ha trovato Dornan nella sua stessa condizione.