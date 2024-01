“Può svelare il segreto sulle condizioni di Schumacher”: cacciata dalla tv l’ex moglie del fratello

L'ex moglie del fratello di Michael Schumacher, Ralf, sarebbe stata espulsa da uno show televisivo tedesco per paura che potesse rivelare le condizioni di Schumi. Lo riporta il Daily Star. Nessuno conosce i dettagli delle condizioni di salute della leggenda della Ferrari e della Formula 1, rimasto vittima di un terribile incidente nel 2013. Proprio per questo, per il grande riserbo che la famiglia di Michael ha sempre mantenuto, l'ex moglie di Ralf, Cora, sarebbe stata cacciata dagli studi della versione tedesca del programma tv "I'm a Celeb".