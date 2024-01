Continua con successo la corsa alla Casa Bianca di Donald Trump, reduce dal trionfo nelle primarie in New Hampshire dopo aver vinto anche in Iowa. L'ex presidente continua ad ottenere consensi, ma intanto si è reso protagonista di una gaffe sui social, che ha creato polemiche e risate agli utenti. Trump non è nuovo a bufere sui social, come quando era ritornato su su X (l'ormai ex Twitter) postando la sua storica foto segnaletica.