Kate Middleton ancora in ospedale, cosa sta succedendo? "Prima di Pasqua non la rivedremo"

La London Clinic da giorni è sotto i riflettori di mezzo mondo. L'esclusiva struttura ospedaliera nel cuore della città britannica ospita da dieci giorni una paziente speciale, la principessa del Galles Kate Middleton. Risale infatti al 16 gennaio scorso la notizia inaspettata di un ricovero d'urgenza per un intervento all’addome della moglie di William. Un problema non meglio specificato che ha fatto suonare gli allarmi in tutto il Regno Unito. I tempi di recupero restano un mistero. Si parla di una lunga convalescenza casalinga dopo le due settimane circa di degenza in ospedale.