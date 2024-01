Georgina perde processo contro Mediaset: svelati i segreti di lady Ronaldo

I segreti del passato di Georgina Rodriguez

La sentenza del tribunale non è stata l'aspetto più importante del caso. La confessione della sorella Ivana Rodriguez ha portato alla luce aspetti nascosti e dettagli di Georgina che non si conoscevano. A quanto pare lady Ronaldo non ha mai avuto un rapporto conflittuale con il padre come si vociferava. Anzi, più volte la Rodriguez si recò in Argentina - paese natale di suo padre - per visitarlo quando era malato, durante gli ultimi anni della sua vita. Dal momento del ricovero in ospedale fino alla morte del padre, Georgina ha trascorso diverso tempo tra la Spagna e l'Argentina. "Durante il ricovero del padre fino alla sua morte, Georgina si è recata in Argentina in diverse occasioni: né la nonna né lo zio materno le parlavano perché non avevano il suo telefono cellulare".