Sharon Stone è su Tinder: "Non cerco sesso, ma amore"

C'è anche Sharon Stone su Tinder. A rivelarlo la diretta interessata in un'intervista al Times: "Mica sono su Tinder solo per scop**mi qualcuno! Così è facile. E mica devi andare su Tinder per questo. Basta prendersi un caffè al bar o fare la spesa al supermercato per trovare uno con cui fare sesso. Non è difficile. Io invece cerco l’amore. E sento che questo è l’anno giusto, al 100%". L'attrice ha precisato di essere sull'app di incontri con il suo vero nome dopo che qualche anno fa un'altra dating app, Bumble, cancellò il suo profilo pensando ad un fake. "Su Tinder sono con la mia vera identità", ha precisato la 66enne.