Zaccagni, Chiara Nasti sbrocca: "A mio figlio non dovete dire..."

Chiara Nasti è una furia sui social network. La moglie di Mattia Zaccagni ha sbroccato contro alcuni haters che hanno avuto da ridire sull'educazione del piccolo Thiago, nato a novembre 2022. "Cioè una che mi dice prendilo a schiaffi - si è lamentata l'influencer su Instagram - Se me lo dicesse dal vivo, penso che potrei prendere a schiaffi io a lei. Queste mamme che si nascondono dietro la cosa "tuo figlio è viziato" soltanto perchè magari certe cose non possono comprarle ai loro figli. Qui non si parla di viziare ma di accontentare, che poi un bambino di dodici mesi come può essere viziato? Io penso di uscire pazza quando si parla di mio figlio". La Nasti è di nuovo incinta: è in attesa di una bambina.