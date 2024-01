Paola Perego telefona in diretta tv dopo l'operazione per tumore al rene

Riposo forzato per Paola Perego, che di recente è stata operata a un tumore al rene. Per questo motivo la conduttrice ha saltato l'ultima puntata di Citofonare Rai2, il programma che conduce ogni domenica mattina in coppia con Simona Ventura. Quest'ultima ha aperto la diretta salutando proprio l'amica e collega. "Oggi Paola non ci sarà - ha detto Super Simo - ma ci guarda da casa. Forza, ti vogliamo un mondo di bene e torna presto qui con noi. Ci teniamo alla tua presenza e alla tua protezione". Il pubblico in studio ha prontamente applaudito e subito dopo è arrivata a sorpresa la telefonata di Paola.