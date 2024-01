Kate Middleton, ultime novità: "Dopo l'operazione all'addome è triste e delusa"

Kate Middleton triste. E anche un po' delusa. Ma sarà davvero così? Secondo i media inglesi la principessa del Galles, tornata a casa ieri dopo l'operazione all'addome, non sarebbe al settimo cielo un po' per i dolori un po' perché domani non potrà partecipare al compleanno della mamma, Carole. Per i Middleton è sempre stata un'occasione di festa, visto che si riuniscono i tre figli con rispettivi compagni e figli. Kate, stavolta, non ci sarà, a meno che, ipotizza qualcuno, il piccolo ricevimento privato non si faccia nella casa dei principi di Galles.