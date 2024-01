Sandra Milo "vestita come una sposa per l'ultimo viaggio"

Debora Ergas, la figlia di Sandra Milo, ha svelato a La vita in diretta le ultime volontà dell'attrice scomparsa all'età di 90 anni. "Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l'abbiamo sempre vista", ha spiegato ad Alberto Matano per poi aggiungere: "Ed è anche così che farà l'ultimo viaggio: elegante, bella e luminosa. L'abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco".