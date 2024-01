Kate Middleton, gelo in casa con William: il motivo clamoroso

Kate Middleton, ormai da un paio di giorni, è tornata a casa e sta trascorrendo la convalescenza dopo l'operazione all'addome . C'è però chi è preoccupato: non solo per l'operazione della principessa del Galles, ma anche perché la casa dove vive con William è considerato un posto, tutto sommato, freddo. Non l'ideale per chi deve riprendersi da un intervento tanto delicato.

Casa di Kate Middleton fredda? I dettagli

A dirlo, fa sapere la stampa inglese, è una persona che quella casa la conoscerebbe bene: "Una delle ex inquiline, la signora Rosemary Townsend, moglie dell'attore Peter Townsend, che aveva una relazione con la principessa Margaret, disse che Adelaide Cottage era il posto più freddo che avesse mai conosciuto sulla Terra." E per questo non l'ideale per Kate. Sembra però difficile che, nel 2024, Kate e William vivano in un ambiente non confortevole.