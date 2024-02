Grammy 2024, il rapper Killer Mike arrestato dopo la premiazione

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Una serata che sicuramente ricorderà per sempre il rapper Killer Mike passato dall'euforia della vittoria di un Grammy all'arresto da parte della polizia per reati minori. Il tutto sarebbe accaduto subito dopo la premiazione dei Grammy 2024 in cui Killer Mike ha trionfato in ben tre categorie, Miglior album rap per il disco 'Michael', Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano 'Scientists and Engineers featuring' Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.