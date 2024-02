Elena Barolo operata all'addome: "Mi sono sentita Kate Middleton"

Anche Elena Barolo è stata operata all'addome come Kate Middleton. L’ex velina e fidanzata dello stilista Alessandro Martorana ha ora "un taglio di 10 centimetri e 40 punti in più, ma sono sempre cool", scrive sui social, dove racconta il suo ricovero al San Raffaele di Milano. "Un po' come Kate", ha detto: si è ritrovata "senza 8 miomi uterini (che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome)". Barolo, che nel frattempo è stata dimessa ed è tornata a casa, ha rassicurato i suoi follower, mostrandosi con una panciera: "Prendete tutto con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. L'importante è stare bene. Prendete tutto col sorriso, taglio più taglio meno…, 40 punti in più, 40 punti in meno…. Evviva".