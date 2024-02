Mediaset in lacrime, morta la giornalista Carlotta Dessì

MILANO - Carlotta Dessì è morta ieri dopo una breve malattia. La giovane giornalista aveva collaborato con Sky prima di intraprendere un percorso per le reti Mediaset. La scorsa estate aveva scoperto di essere malata, ma nel giro di poche settimane la situazione era precipitata molto rapidamente. La notizia ha scosso la redazione di Mediaset e il mondo del giornalismo che ricorda con affetto la figura professionale e brillante della giovane collega sarda. " Una cosa è certa, non sono sola - ha scritto in uno dei suoi ultimi post la giornalista - non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, quattro mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel momento la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto ".