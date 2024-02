Mobilità sostenibile e innovazione: Moov riceve 3 milioni da Juniper

Mentre il mondo della mobilità continua a cercare soluzioni innovative per affrontare le sfide legate alla sostenibilità e all'affidabilità, l'investimento di Juniper Mobility nella start-up Moov-Tech Srl sembra promettere una rivoluzione. Moov-Tech Srl, attiva nel settore del Mobility e dell’Insurtech Mobility, ha infatti ricevuto un investimento iniziale di 3 milioni di euro da Juniper Mobility per accelerare la sua crescita e ridefinire - con il progetto Flee - il panorama della mobilità rendendola più flessibile, sostenibile e affidabile facendo leva sulla tecnologia e mettendo a disposizione del cliente un servizio premium. La start-up, appartenente al Gruppo Moov, è stata fondata da personalità di spicco del mondo assicurativo e automotive italiano. Tra queste Gabriele Ratti, che ha preso la carica di CEO di Moov dopo aver fatto crescere il progetto Flee all’interno di Aon, e Giovanni Giulitti, manager con decennale esperienza nel settore del noleggio e automotive, che ha ricoperto ruoli apicali in aziende leader del settore.