Kate Middleton a casa con i figli, la rivelazione di William in pubblico dopo l'operazione

Oggi Kate Middleton è rimasta, per la prima volta, senza il marito accanto, il principe William. Dopo l'operazione all'addome e il rientro a casa, la principessa del Galles è in convalescenza e William sarebbe rimasto con lei, ma la malattia di Re Carlo ha costretto l'erede al trono a riprendere i suoi impegni pubblici. Oggi ha consegnato alcuni riconoscimenti a Windsor, incassato tanti auguri di pronta guarigione per il Re e Kate e si è sbilanciato anche sulla famiglia. Ha detto che i figli stanno bene e che Louis, il terzogenito, sarebbe portato per il rugby.