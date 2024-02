Kate Middleton a casa con due infermiere, William lascia Tom Cruise e vola da lei

Come sta Kate Middleton, chi la pettina e la cura

Secondo i media inglesi, Patricia Spruce, che lavora per il servizio sanitario nazionale, dopo aver ricevuto un'onoreficenza avrebbe parlato con il Principe di Galles dell'assistenza sanitaria di Kate. "Che esperienza straordinaria, il castello era semplicemente mozzafiato, tutti erano così adorabili anche noi perché eravamo semplicemente in soggezione per tutto. Il principe William ha detto che Catherine aveva due infermiere filippine che si prendevano cura di lei ed erano fantastiche e gentili". Sempre secondo la stampa inglese, Kate per non stancarsi avrebbe anche una persona a casa che l'aiuterebbe a pettinarsi e a restare in ordine senza fare troppi sforzi.