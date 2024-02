Tania Cagnotto perde il portafoglio tra gli avocado. Poi interviene il fruttivendolo

Può capitare di perde il portafoglio. Dentro di solito c'è un pezzo di vita tra documenti, scontrini, soldi e carte di credito. La disavventura è capitata di recente a Tania Cagnotto al mercato di Piazza Erbe a Bolzano. L'ex tuffatrice olimpica, mentre faceva la spesa in compagnia della figlia, ha perso il suo portafoglio, poi ritrovato da un fruttivendolo tra gli avocado. Il gestore del banco ha messo in moto un passaparola che è arrivato fino al papà della Cagnotto, al quale poi ha restituito il portafoglio così come l'aveva trovato. Il gesto è stato apprezzato da Tania Cagnotto: "Tornerò di persona e lo ringrazio per l’onestà. Ho apprezzato tantissimo, è bello sapere che a Bolzano ci si può permettere una piccola distrazione ogni tanto. Ma sono stata fortunata, perché non è così frequente che questi episodi siano a lieto fine".