Kate Middleton operata, ecco perché le parole della Regina Camilla agitano gli inglesi

Non c'è giorno in cui, in Inghilterra, non si parli della salute di Re Carlo e di Kate Middleton. Se, però, sul sovrano si sono esposti un po' di più, sulla principessa del Galles viene mantenuto tanto riserbo. E questo non fa che preoccupare gli inglesi. Ieri la Regina Camilla, impegnata in un evento di beneficenza nella cattedrale di Salisbury, ha parlato così delle condizioni di Carlo: "Beh, sta andando molto bene date le circostanze, è molto toccato da tutte le lettere e i messaggi che il pubblico ha inviato da ogni parte. E questo è molto incoraggiante". Nessuna parola su Kate. E questo ha allarmato i sudditi.