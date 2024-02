Martina Colombari a Dubai dopo l'operazione: scoppia la polemica

Martina Colombari è tornata alla vita di tutti i giorni dopo lo spavento di qualche settimana fa, quando è stata operata d'urgenza all'addome. L'ex Miss Italia è ora volata a Dubai e sui social network ha postato alcuni scatti mentre è in bikini in una piscina. Immagini che hanno scatenato la bufera. "Martina abbi pazienza, ma cerca di spiegare che tipo di intervento che hai avuto, magari lo hai fatto in laparoscopia, altrimenti ci sentiamo tutti noi operati d'urgenza, presi in giro alla grande. Non si può essere in questo modo, io ho portato la pancera per due mesi", ha scritto una follower.