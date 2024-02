Kate Middleton, bufera sulla sorella Pippa fotografata in bikini ai Caraibi

Bufera social su Pippa Middleton, sorella minore di Kate. Il motivo? Mentre la principessa del Galles è in convalescenza dopo l'operazione all'addome, Pippa è in vacanza ai Caraibi con marito e figli. Ed è stata fotografata in bikini bianco sulla spiaggia. Nulla di male, se non fosse che secondo molti "Kate è in un momento delicato e ha bisogno di tutta la famiglia vicino". C'è, però, chi invece vede la cosa in modo diverso: "Se Kate fosse stata davvero male, la sorella non sarebbe andata in vacanza sorridente". Probabile.