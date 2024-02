Fedez si dichiara “nullatenente” davanti al giudice: esposto alla Guardia di Finanza

Fedez è "nullatenente" , così ha dichiarato lui stesso davanti al giudice nel 2020 a Milano durante un procedimento per diffamazione. "Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente direi, è tutto intestato alle mie società ", questa la frase rivelata da La Repubblica e adesso incriminata: proprio per queste parole il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza per chiedere di fare luce sulle società riconducibili al cantante.

Cosa dice l'esposto del Codacons contro Fedez

Il Codacons nell'esposto precisa che negli ultimi cinque anni "si sono succedute numerose operazioni straordinarie che hanno portato il gruppo ad assumere assetti sempre diversi. Ulteriori e specifiche considerazioni possono essere svolte valutando la tipologia di operazioni straordinarie poste in essere”. Si legge ancora: "la scelta di attivare istituti come fusioni inverse e scissioni non proporzionali asimmetriche evidenzia la padronanza con sistemi consulenziali raffinati e di elevato grado di complessità che vanno oltre una semplice esigenza economica o di sviluppo, come peraltro emerge dalla lettura dei relativi atti notarili (estremamente articolati) e dai flussi finanziari, ben rappresentati negli allegati documenti, che restituiscono un'operatività fiscale molto molto complessa".