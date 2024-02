Addio ad Alexei Navalny, il maggiore oppositore in Russia di Vladimir Putin. L'uomo, 47 anni, è deceduto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. Sarebbe morto per "un coagulo sanguigno", una trombosi, stando a quanto riporta la tv russa Russia Today citando una sua fonte.