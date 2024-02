Malattia Re Carlo, Harry rompe il silenzio: rivelazioni shock su Kate Middleton e Meghan

Harry, cos'ha detto sulla malattia di Carlo

Harry ha detto a Will Reeve di ABC News di aver parlato con suo padre della sua diagnosi, annunciata pubblicamente il 5 febbraio, e di aver rapidamente pianificato di vederlo di persona. "Sono saltato su un aereo e sono andato a trovarlo non appena ho potuto - ha detto - Amo la mia famiglia. Il fatto che ho potuto salire su un aereo, andare a trovarlo e passare del tempo con lui, gli sono grato." Il duca di Sussex, che ha rifiutato di commentare ulteriormente la diagnosi, non faceva visita al padre dal giorno dell'incoronazione, lo scorso maggio, ma spera di rivederlo presto. "Ho altri viaggi in programma che mi porteranno di nuovo nel Regno Unito, e quindi vedrò la mia famiglia il più possibile." Secondo quanto riferito dalle fonti vicino ai reali, Harry ha incontrato Carlo, che da allora ha iniziato la cura del cancro, per meno di un'ora il 6 febbraio, e ha trascorso la notte in un hotel prima di partire il giorno successivo dall'aeroporto di Heathrow di Londra.