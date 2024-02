Paola Perego parla del tumore: "Ho ancora paura, ecco come l'ho scoperto"

A Verissimo Paola Perego ha parlato per la prima volta del tumore al rene che le è stato diagnosticato e per il quale è stata operata, meno di un mese fa. La conduttrice ha ammesso di stare bene, anche se non è stato facile: "Adesso sto ancora elaborando quello che mi è successo". La Perego ha scoperto la malattia grazie alla prevenzione: "Riesco ogni anno a farmi il mio check-up e quindi ho la possibilità di prendere qualsiasi cosa in tempo se ci fosse la necessità, ma dovrebbe essere così per tutti, tutti dovrebbero avere la stessa possibilità di curarsi. - ha spiegato a Silvia Toffanin - Quindi io sono andata a fare il mio check up, una visita di controllo normalissima e mi hanno comunicato che avevo un carcinoma. Poi io non ho realizzato cos’era successo fino a dopo l’intervento perché non ti aspetti mai che possa succedere a te. Sono quelle cose che quando succedono a te sono scioccanti".