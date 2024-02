Pedalando alla scoperta della Sardegna

"È guidando una bici che puoi conoscere meglio i contorni di un luogo”. Ernest Hemingway amava pedalare e conosceva bene la magia del viaggiare su due ruote, il senso di libertà, l’andatura cadenzata, lo sguardo che spazia ovunque, il contatto diretto con paesaggi e comunità. Sensazioni che avrebbe senz’altro ritrovato in Sardegna, terra ideale per il cycling grazie a migliaia di chilometri di strade , tra costa ed entroterra, poco traffi cate e sicure, panoramiche e silenziose, adatte a tutte le tipologie di cicloturisti, dai più esperti agli amatori.

Sardegna, tra le bellezze

Partendo dai gate aeroportuali, portuali e ferroviari, si possono raggiungere parchi, aree protette e centinaia di punti di interesse storico-culturali e naturalistici. Da Nord a Sud, dalla costa occidentale a quella orientale, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra percorsi ad anello per esplorare le aree circostanti o tour a tappe con soggiorni itineranti, per scoprire ogni giorno una località diversa. Impossibile sintetizzare in poche righe la ricchezza di opportunità off erta da un territorio incredibilmente variegato e dalla storia millenaria, in ogni caso, per rendere l’idea abbiamo scelto tre itinerari, che rappresentano i diversi volti della Sardegna, incantevole e incontaminata, selvaggia e aspra, vera e generosa.